خبير: مصر لا تنتظر إشادة.. وهدفها الحل الفوري للقضية الفلسطينية

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية الشقيقة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر لا تضع نصب عينيها إشادة من أحد، وإنما رائدها تحقيق الاستقرار وحل هذه المشكلة والحل الفوري للقضية الفلسطينية.

وأضاف البرديسي أن الأيام تمر ثقالًا على المدنيين الفلسطينين العزل الذين لا ذنب لهم، موضحًا أن هدف مصر الوقف الفوري لهذه العمليات والإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن مصر دائمًا تقدم مبادرات لحل القضية الفلسطينية، وتكثف الاتصالات على جميع المستويات وتسير وراء بارقة أمل بمرونة لتحريك المجتمع الدولي بشأن فلسطين.