الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ممثلو "الثقافة" و"التجارة" يناقشون سبل تسويق منتجات الحرف التراثية (صور)

مركز الحرف التقليدية
مركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط

عُقد بمركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، اجتماع موسع بين ممثلي قطاعات وزارة الثقافة ومراكز التطوير التكنولوجي بوزارة التجارة والصناعة؛ لبحث ومناقشة أطر التعاون المشترك، وسُبل دعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية التي تنتجها الجهات التابعة لوزارة الثقافة.

استعرض الاجتماع خطط المركز بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الهادفة لإطلاق خطوط إنتاج جديدة خاصة بالمركز، تمزجُ بين ما هو تراثيّ وما هو حديث، ويمكن من خلالها تسويق الأعمال بما يُدر مزيدًا من الدخل، في إطار خطة استثمار منتجات الوزارة،  كما ناقش الاجتماع خطة تطوير منافذ بيع منتجات المركز وزيادة عددها، بما يتماشى مع ما تشهده منطقة الفسطاط من تطوير لتصبح منطقة جاذبة للسياحة.

كما تم استعراض عدد من العروض التقديمية شملت أبرز منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من "خزف، خيامية، النقش على النحاس، سجاد يدوي، حُلّي"، وطرق صناعتها وتسويقها

عقب الاجتماع، قام ممثلو مراكز التطوير التكنولوجي بجولة تفقدية بالمركز لاستعراض، دورة الإنتاج ومراحل تصنيع منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من خزف وخيامية والنقش على النحاس وسجاد وحلي.

حضر الاجتماع من وزارة الثقافة: "د.محمد عبد الدايم- مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية-،الدكتور وليد قانوش -رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة-، ومن وزارة الصناعة: "المهندس محمد عبد الحميد -مدير عام المراكز التكنولوجية-، الدكتور أمجد القاضي -مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي-، عايدة زايد -مدير مركز تكنولوجيا الحُلي والموضة والجلود-.المهندس خالد عابدين - مسئول الدعم الفني بالمراكز ومدير إدارة المشروعات، المهندس محمد الغنيمي - مدير مركز تكنولوجيا المنسوجات،الأستاذ أيمن السعيد - مركز تكنولوجيا الإنتاج،الدكتورة أمل النجار - مسئول العلاقات الدولية،المهندسة نورا نبيل -  مسئول مركز تكنولوجيا الحلي، المهندسة ريهام سعد - مركز تكنولوجيا الجلود.

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صندوق التنمية الثقافية مركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط وزارة الثقافة منتجات الحرف التراثية واليدوية مراكز التطوير التكنولوجي

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