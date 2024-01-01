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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 يناير.. أولى جلسات محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

جريدة الدستور

حددت جهات التحقيق بالجيزة جلسة 8 يناير الجارى أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون جنيه.

كشف أمر إحالة المتهم ن.أ مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر  السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام استولى على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمى عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.  

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إحالة مدير أعمال حلمى بكر للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه.

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