زوجة حلمى بكر تتهم نقيب الموسيقيين بالتشهير بها والإساءة لسمعتها

اتهمت زوجة الموسيقار حلمي بكر، في بلاغ رسمي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وطالبت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين الذي قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار الكبير، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

اتهام نقيب الموسيقيين بالتشهير والإساءة

وقالت سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر، إنها حررت محضرًا بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، للتشهير بها والإساءة إليها، واتهامها بالتعدي على زوجها في مناسبات عدة سابقة.

وأوضحت زوجة الملحن حلمي بكر، أن تحركها القانوني، جاء بعد سلسلة من تعدي نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، عليها في أكثر من مناسبة، وادعائه بتعديها على زوجها منذ 3 سنوات، واصطحاب مجموعة من البلطجية لمنزلهما، وذلك في بيان رسمي له حيث قال: لما خرج الأستاذ حلمي بكر من المستشفى ورجع لزوجته دي مكنش ينفع أروحله البيت بعد ما وقفت ضدها عشان الأستاذ حلمي لما كانت بتجيبله بلطجية البيت، تصديت لهذا الأمر، وكنت وحدي، ويشهد على ذلك الدكتور رضا رجب والمنتج أحمد فوزي وأسرة الموسيقار حلمي بكر، بل والأستاذ حلمي بنفسه.

وأشارت زوجة حلمي بكر، إلى أنها لم ترد على هجوم مصطفى كامل عليها، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بتحرير محضر بمديرية أمن الجيزة.

وأكدت زوجة الموسيقار حلمي بكر، أنها تلقت اتصالا من مسئول بوزارة الصحة، يبلغها بعلاج زوجها الموسيقار حلمي بكر على نفقة الدولة، على أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة المصرية.

ولفتت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر، إلى أنها لم تقرر موعد مغادرة الموسيقار من المنزل لنقله إلى المستشفى، متابعة: لسه بنظبط ده والميعاد هيتحدد حسب رغبتنا.