أصابته بشلل فى قدميه.. آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

تصدر الموسيقار حلمي بكر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان زوجته بإصابته في شلل بقدميه، ويبحث الجمهور عن الحالة الصحية لحلمي بكر.

الحالة الصحية لحلمي بكر

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.

يتلقى الموسيقار حلمي بكر خلال الفترة الحالية العلاج اللازم لعدم قدرته على تحريك قدميه، حيث يتلقى جلسات علاج طبيعي في المنزل نظرًا لحالته الصحية.

وكشفت زوجته سماح القرشي خلال مداخلات هاتفية بأحد اللقاءات التليفزيونية قائلة إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة قدميه، مؤكدة أنه ليس لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه ما زال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية.

زيارة أصدقاء حلمي بكر في المنزل

أكدت "القرشي" أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه باستمرار، لافتة إلى أنها بصدد البحث عن طبيب جيد، ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.

سبب إصابة حلمي بكر بشلل في قدميه

وكانت إصابة الموسيقار حلمي بكر بسبب تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي كبير، سببت له صدمة، أفقدته القدرة على الحركة نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر، اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.

تفاصيل تعرض حلمي بكر للنصب

كشف الموسيقار حلمي بكر خلال الفترة الماضية خلال تصريحات صحفية عن أنه في شهر مارس الماضي تم تحويل مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار من حسابه الشخصي من إحدى جهات العمل خارج مصر، أثناء فترة مرضه الأخيرة، وأن مدير أعماله حضر بمشاركة مدير أحد البنوك التي يتعامل معها بشكل دائم، للانتهاء من الإجراءات القانونية لإضافة المبلغ في حسابه الشخصي.