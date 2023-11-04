استولى على مليونى جنيه.. حلمى بكر يتهم مدير أعماله بالنصب

استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، لأقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصر.

وقال المبلغ: «تضرر موكلي من ن. أ، مدير أعماله، لنصبه واحتياله عليه، والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك، الذي يقدر بحوالي اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه بشهاده 18 بالمائة وحضر أحد موظفى البنك وأخذ توقيع موكلي بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لإثبات الواقعة واتخاذ اللازم قانونا».

كما تبين أن المبلغ ضده أوهم موكله بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري بأحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وعقب ذلك قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص بإجمالي مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري، واتهم مدير أعمال حلمي بكر بالنصب عليه.

وكشف دفاع الموسيقار حلمى بكر عن أن المتهم ادعي أنه حصل علي تلك الأموال مقابل إعطاء المجني عليه شقة سكنية ولكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنه أخذ تلك الأموال لحسابه ونصب علي الموسيقار، كما أنه جعله يوقع على المستند دون علمه، قائلًا: "مضاه علي المستند دون علمه"، ووجه له جنحة النصب والاحتيال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم 23030 جنح العجوزة يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيها مصر.