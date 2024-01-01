الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: إنهاء ميكنة قواعد بيانات "القابضة للصناعات الغذائية" وشركات السلع بقيمة 750 مليون جنيه

السلع
السلع

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة بمجال تجارة السلع الغذائية بقيمة 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالي 1401 موقع.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها السنوي، اليوم الإثنين، أن هذه المواقع شملت 881 مجمعًا و515 مخزنًا و5 إدارات، وتضمنت الشركات "القابضة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والعامة للجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".

وتابعت أن هذا المشروع يهدف لزيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة، وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع، ويوفر لمتخذي القرار كل التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

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وأضافت أنه في إطار مشروع (جمعيتي) تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة 8214 منفذًا جديدًا حتى عام 2023 توفر 24642 فرصة عمل، حيث شملت المنافذ التي تم افتتاحها 497 منفذًا جديدًا خلال 2023.

ولفتت إلى أن المشروع يستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل وتقليل البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

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وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

وفيما يتعلق مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، نوهت بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه. 

ولفتت إلى أنه يأتي ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات القابضة والشركات التابعة تجارة السلع الغذائية لنيل للمجمعات الاستهلاكية الأهرام للمجمعات لإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية الشركة المصرية لتجارة الجملة

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