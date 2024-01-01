الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شركة تسويق تطلب توقيع ياسر إبراهيم لتسويقه خلال الفترة المقبلة

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

تلقى ياسرإبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلى عرضا من إحدى شركات التسويق بعد تألقه اللافت للنظر فى كأس العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا في السعودية.

وكشف مصدر مسئول عن أن الشركة لم تحدد اسم النادى الذى سينتقل له اللاعب، ولكن اللاعب طلب التفاوض المباشر مع إدارة الأهلى، خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد لمدة موسمين.

 من جانبه بدأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وقال الجهاز الطبي إن ياسر إبراهيم يعاني شدا خفيفا في العضلة الضامة ويحتاج من أسبوع إلى 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري والتتويج باللقب، كما علق على استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ياسر إبراهيم يتحدث عن استبعاده من قائمة المنتخب 

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية إنه سعيد بالتتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وبطولة السوبر جاءت لمصالحة الجماهير بعدما خسرنا أمام بطل البرازيل.

ماذا عن العروض المقدمة لك؟ أجاب: لم يتحدث معي أحد بصفة شخصية أنا جددت مع الأهلي حتى 2025 وأي عرض مناسب لي وللنادي لما لا سأتوكل على الله.

وأشار مدافع الفريق كنت أتمنى أن نتأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، وكانت قريبة جدًا، أهدرنا فرصًا كثيرة في نصف النهائي، اللاعبون موتوا نفسهم في الملعب، لكن لم يكن هناك توفيق.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، 28 لاعبًا من القائمة الأولية التي أعلنها من قبل استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كان أبرزهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومحمود الونش ومحمد شريف.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وجه الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.

 وأشاد رئيس النادي بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة. 

وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية- الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع. وقال الكابتن محمود الخطيب إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد جميع المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.

كولر الاهلى ياسر ابراهيم محمود الخطيب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا

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