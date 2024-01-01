الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين تعلن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، وفيما يلي بيان بمدى كفاية السلع الأساسية كالآتي:

القمح يتجاوز 4.3 أشهر، والأرز التمويني 13 شهرا، والسكر التمويني 5 أشهر، والزيت التمويني 4.3 شهر، والمكرونة 2.4 شهر، والدواجن 14.2 شهر، واللحوم المجمدة 2.8 شهر.

كما بلغ حجم توريدات القمح المحلي 3.79 مليون طن خلال 2023، وبلغ حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن تقريبا خلال 2023، كذلك إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2023 نحو 389 ألف طن تقريبا منهم "5.5" ألف طن زيت خام صويا محلي، والأرز نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن وتم توريد 21.000 طن منها خلال عام 2023.

وبلغ حجم تعاقدات توريد الدواجن المحلي 525 طن خلال 2023 و353 طن ورد منها بالفعل، وبلغ حجم التعاقدات على دواجن مجمدة مستوردة برازيلي 25 الف طن خلال 2023 و600 طن مجزءات دواجن، وبلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخذه دواجن مستورد خلال 2023 و840 طن ورد منها بالفعل  و5000 طن لحوم مجمدة برازيلي تم التعاقد عليها خلال 2023.

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