الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة ملفات حصر القمح والمحاصيل الشتوية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يعقد في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول يوم عمل عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على راسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

التقاوى ومنظومة الأسمدة
وتابع القصير أيضا ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب.

وتابع زير الزراعة جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الاخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات.

وتابع القصير كذلك سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

 وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وكان وزير الزراعة قد تقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة، كما تقدم القصير بالتهنئة أيضا للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري مصر العظيم،
فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، الى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي.

وزير الزراعة اول يوم عمل خلال العام الجديد يتابع قيادات الوزارة ملفات حصر القمح والمحاصيل

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