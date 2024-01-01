الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024 والأهلى والزمالك القادمة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق ومحبين الكرة على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة عبر جوجل، حيث يشهد اليوم الأول في العام الجديد بداية هادئة بأغلب المسابقات حول العالم، وذلك مع توقف النشاط قليلًا للراحة من أجل الاحتفال بالأعياد.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة

تستعرض "الدستور" بهذا التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها.

أبرز مواعيد مباريات اليوم 

ولكن عالم كرة القدم لا يخلو من الإثارة، فهناك عدد من المباريات التي تمنح محبي الساحرة المستديرة الصبر، وذلك لحين عودة المباريات للانتظام.

وتقام في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين مباراة وحيدة مثيرة ستجمع ما بين ليفربول المتصدر، الذي سيسعى لتأكيد صدارته، أمام نيوكاسل القوي الذي سيحل ضيفًا ثقيلًا على أنفيلد.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق فوز يمنحه دفعة نحو مراكز المقدمة مرة أخرى.

وفي الدوري المصري تقام مباراتان، الأولى تجمع "زعيم الثغر" الاتحاد السكندرى مع مضيفه الداخلية، والثانية أكثر سخونة حين يجتمع أبناء العم المصري البورسعيدي والإسماعيلي في ديربي منطقة قناة السويس.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية - الاتحاد السكندري - 05:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports.
المصري البورسعيدي - الإسماعيلي - 08:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وستنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، وذلك مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مانشستر يونايتد يعلن غياب هويلوند عن مباراة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة الطائى والاتحاد فى الدورى السعودى

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول - نيوكاسل - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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