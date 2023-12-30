مانشستر يونايتد يعلن غياب هويلوند عن مباراة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر يونايتد، غياب راسموس هويلوند، مهاجم الفريق، عن مباراة اليوم ضد نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانسشتر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله غياب هويلوند عن المباراة بداعي المرض.

وانضم راسموس هويلوند لصفوف مانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي، ومنذ ذلك الحين شارك في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في كل المسابقات.

وسجل هويلوند أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي بمباراة الجولة الماضية ضد أستون فيلا والتي انتهت بفوز يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

هويلوند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي بروندبي للشباب وانتقل لنادي هولبايك في صيف 2016، ثم انتقل لشباب نادي كوبنهاجن في الصيف التالي، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2020، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي، ولعب موسم ونصف بقميصه قبل الانتقال لنادي ستورام جراز النمساوي وبعد 6 أشهر انتقل لنادي أتالانتا.