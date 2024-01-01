الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روجينا تكشف جوانب خفية من شخصية زوجها الفنان أشرف زكى

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

عبرت الفنانة روجينا، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل "ستهم"، والذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي، مؤكدة أن هذا فضل من الله وثقة الجمهور ورجل هو السند وهو من يقف في ظهرها دائمًا وهو أشرف زكي زوجها.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنتج ممدوح الليثي، هو من اكتشفها من مسلسل "العائلة"، الذي كان يقدمه المخرج إسماعيل عبدالحافظ، وطلب منها أن تغير اسمها إلى لبنى أمين ولكنها بكت له لأنها تحب اسم روجينا.

 

صفات أشرف زكي

ووصفت زوجها الفنان أشرف زكي بأنه رجل عظيم ويقدم لهم كل ما يطلبونه منه بحب، لأن الحب عنده أفعال وليس أقوال، مشيرة إلى أن ابنتيها تسخران منها لأنها تعتمد اعتمادًا كليا عليه.

 

وطالبت منه الاهتمام بصحته لأنه أحيانا لا يهتم بها، وأن ابنتيها دائمًا تطلبان منها عدم التعامل معه على أنها والدته لأنه زوجها، مؤكدة أن ما بينهما عمر طويل به نجاحات وانكسارات وهو تحملها وساندها كثيرًا ونجاح كل منهما هو بمثابة نجاح للآخر.

 

وأكدت أنها حتى الآن هي من تختار له ملابسه حتى في فترة سفرها، كما أنها تهتم بتلميع حذائه بنفسها وتهتم بأمور منزلها لأنها تحب ذلك.

روجينا أشرف زكي صفات المنتج ممدوح الليثي ثقة الجمهور مسلسل ستهم

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