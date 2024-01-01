سوسن بدر تكشف عن أمنيتها فى 2024 وأهم ما حققته فى 2023

قالت الفنانة سوسن بدر، إن المشاعر الطيبة والكلمة الطيبة تفتح أبواب في الجنة، وهي من تجعل الإنسان يكمل حياته.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عام 2023، قدمت فيها أعمالًا نالت على إعجاب كل الناس وآخرها برنامج "أم الدنيا"، والذي سيبدأ عرض الجزء الثاني منه قريبًا، مؤكدة أنها على المستوى الشخصي سعيدة بالتحاق أحفادها بالجامعة ووصفتها بأنها مرحلة سعيدة.

وأكدت أن ذاكرتها لا تسعفها في الأشياء الغير جيدة ولا تتذكرها، مشيرة إلى أنها أحيانًا ترى شخص وتسأل نفسها هل كان يوجد خلاف بينهما؟، وهذا فضل من الله أنها لا تحمل حقد في قلبها لأحد.

أمنيتها لعام 2024

وتمنت أن تكون 2024 خالية من الألم والوجع وأن تنتهي الحروب في جميع العالم.