خبير عسكرى: لازالت الأزمات العربية يتم إدارتها من الخارج

قال اللواء ماجد القيسي، خبير عسكري أمني، إنه لازالت الأزمات العربية يتم إدارتها من الخارج خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا:" الاختلافات البينية في المنطقة العربية هي السبب وراء عدم القدرة على إدارة أزمات الشرق الأوسط وترك الأمر بأيدي الولايات المتحدة الأمريكية".

الديمقراطية بالشرق الأوسط

وأكد اللواء ماجد القيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة العربية تمثل موقع استراتيجي في غاية الأهمية، ولهذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية التواجد سياسيًا واقتصاديًا في تلك المنطقة لخدمة مصالحها الاستراتيجية المختلفة.

وأضاف في حديثه، أنه لا توجد ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق؛ وذلك بسبب التوترات الأمنية الشديدة في المنطقة، هذا علاوة عن كثرة الخلافات الفكرية في المنطقة.

الخلافات في المنطقة العربية

وتابع: "التغيرات الفكرية والسياسية والأيدلوجية جعلت العالم الغربي يتدخل في الشأن العربي بصورة واضحة ومعلنة، ولهذا نجد لأمريكا وبعض القوى الدولية الأخرى قرار في الأزمات العربية مثل أزمة السودان والحرب الفلسطينية".