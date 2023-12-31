الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: القيادة المصرية كانت واعية لمخطط تهجير الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه في جلسات الحوار الوطني اتفقنا على أن هناك 3 قضايا مستبعد النقاش فيها وهى ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية والتعديلات الدستورية.

أضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن مع بداية الأزمة الفلسطينية تناولنا عدد من الحوارت من أجل دعم القضية الفلسطينية.

أشار “رشوان” إلى أن ما قامت به مصر في القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، كان له عظيم الأثر على هدم الكثير من مخططات بنيامين نتنياهو.

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن القيادة المصرية كانت واعية لمخطط التهجير القسري منذ الوهلة الأولي، وهذا يحسب للإدارة المصرية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضياء رشوان التهجير القسرى القيادة المصرية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحوار الوطنى الازمة الفلسطينية

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