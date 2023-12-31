ضياء رشوان: القيادة المصرية كانت واعية لمخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه في جلسات الحوار الوطني اتفقنا على أن هناك 3 قضايا مستبعد النقاش فيها وهى ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية والتعديلات الدستورية.

أضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن مع بداية الأزمة الفلسطينية تناولنا عدد من الحوارت من أجل دعم القضية الفلسطينية.

أشار “رشوان” إلى أن ما قامت به مصر في القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، كان له عظيم الأثر على هدم الكثير من مخططات بنيامين نتنياهو.

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن القيادة المصرية كانت واعية لمخطط التهجير القسري منذ الوهلة الأولي، وهذا يحسب للإدارة المصرية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.