أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوى (صور)

أدى أقباط بورسعيد، مساء اليوم صلوات قداس رأس السنة الميلادية بجميع كنائس المحافظة، لاسيما كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية بالمحافظة التي شهدت إقبالاً كبيرًا ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وترأس الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنة الكنيسة بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة

فيما حرص الأطفال على ارتداء الأزياء الملونة والمستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معًا في الكنيسة وسط أجواء تملأها البهجة والسعادة بحلول العام الجديد.

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

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أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

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