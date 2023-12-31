الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوى (صور)

أقباط بورسعيد يؤدون
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد

أدى أقباط بورسعيد، مساء اليوم صلوات قداس رأس السنة الميلادية بجميع كنائس المحافظة، لاسيما كنيسة الأنبا بيشوى بميدان المنشية بالمحافظة التي شهدت إقبالاً كبيرًا ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وترأس الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنة الكنيسة بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة

فيما حرص الأطفال على ارتداء الأزياء الملونة والمستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معًا في الكنيسة وسط أجواء تملأها البهجة والسعادة بحلول العام الجديد.

أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
IMG-20231231-WA0277
IMG-20231231-WA0277
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
أقباط بورسعيد يؤدون قداس الميلاد
IMG-20231231-WA0272
IMG-20231231-WA0272
IMG-20231231-WA0273
IMG-20231231-WA0273
بورسعيد الانبا يشوي صلاواة كنيسة كهنة

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة