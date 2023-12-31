الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كنيسة العذراء مريم بمطروح تحتفل برأس السنة الميلادية (صور)

كنيسة العذراء مريم
كنيسة العذراء مريم بمطروح

توافد أقباط مطروح، الأحد، على كنيسة السيدة العذراء مريم بوسط المدينة لأداء قداس رأس السنة الميلادية حيث رصدت “الدستور” مظاهر هذا الاحتفال داخل الكنيسة.

_ العروض الفنية

بدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية تم تقديم عروض فنية عن العام الجديد من قبل براعم حضانة تى اجيا ماريا وكورال نى انجيلوس " خدمة الملائكة "كورال ني ايثؤاب ".

_ توزيع الجوائز

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد قام القمص متي زكريا راعي كنائس مطروح والقس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عددا من الهدايا العينية علي الأطفال احتفالا بالعام الجديد فضلا عن توزيع جوائز مسابقة تجسد الكلمة.

واستعدت فنادق ومنتجعات محافظة مطروح بالساحل الشمالي وواحة سيوة، لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد وهي المناطق الأكثر عددًا وجذبًا للسياح خلال هذه الفترة.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد.

أوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة أن السياحة الداخلية من المصريين والأجانب تتوافد للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات، حيث استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة لاستقبال زوارها مع  احتفالات رأس السنة الميلادية. 

أشار إلى أن العديد من الفنادق قد أطلقت عروضًا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة في فنادق سيوة؛ لجذب أعداد من السياح خلال احتفالات العام الجديد، وتنوعت نسب الإشغال بين الفنادق بنسب عالية.

أضاف أن مدينة سيوة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نظرًا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز وشمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها ومنها قلعة شالي القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا) وكذلك جبل الموتى وجبل الدكرور وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وكذلك القيام برحلات السفارى والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء، والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع مشاهدة الحفلات السيوية. 

كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح
كنيسة العذراء مريم بمطروح

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محافظة مطروح قداس رأس السنة الميلادية رأس السنة الميلادية كنيسة السيدة العذراء مريم مطروح

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