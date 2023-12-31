الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المسلمانى" يكشف النقاط الست لمصر فى القمة العربية السعودية حول غزة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن القمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، كان فيها إجماع على وقف إطلاق النار، وكلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مهمة للغاية ووضعت ما يسمى بالنقاط الست وهى أساسية لرؤية مصر في إدارة الكارثة بغزة.

النقاط الست التي أصرت عليها مصر بالقمة

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي تحدث عن المجتمع المدني ومجلس الأمن عليه تحمل المسئولية في الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار دون قيد أو شرط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع قيودًا وشروطًا لوقف إطلاق النار لأنه توجد كارثة إنسانية غير مسبوقة يجب أن تتوقف.

وتابع، أن الأمر الثاني وقف كافة مشاهد التهجير، حيث نرى مشاهد مثل التي حدثت في 1948 والفلسطينيون يتركون منازلهم ويتجهون للشمال والرئيس قال لا بد من وقف كل سياسات التهجير. 

وأشار إلى أن النقطة الثالثة هى ضمان أمن المدنيين الأبرياء، لأن الضحايا منهم عدد لانهائي فكل دقيقة يوجد شهيد في فلسطين، موضحًا أن النقطة الرابعة هى ضمان النفاذ السريع للمواد الاغاثية للشعب الفلسطيني، لأنهم يواجهون أزمة غير مسبوقة، لامياه ولا طعام ولا مأوى ولا حتى طريق آمن.

وأكد أن النقطة الخامسة هى التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، والنقطة السادسة هى إجراء تحقيق دوري في كل ما تم من جرائم من الاحتلال.

احمد المسلماني القمة العربية السعودية النقاط الست إدارة الكارثة غزة

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