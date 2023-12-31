الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف شحاتة: كل إنسان رزقه مكتوب وسيأتيه فالله لم يفوت رزق أحد

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي شريف شحاتة

قال الداعية الإسلامي شريف شحاتة، إن عام 2023 كان مليئًا بالستر والنعم ولكن الشيطان يغير قلب الإنسان على الله حتى لا يرى سوى المشاكل فقط، مؤكدًا أن الله أعطى لكل إنسان 24 قيراطًا كاملة ولكن نحتاج لتقسيمها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم، مبدأ أننا من حقنا التفكير وأخذ الخطوات ولكنه حذرنا من فعل أشياء مثل قوله تعالى " إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ"، أي من حق الإنسان التفكير ولكن لا يأخذ صفة الإله في التقدير.

وتابع، أن الله لم يفوت رزق أي أحد، فكل إنسان رزقه مكتوب وسيأتيه، بدليل قوله تعالى "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا"، وعلينا أن نثق في الله وأن كل ما يحدث بأمره لقوله تعالى "وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ"، أي ينال النعم ولا يشكر ويشتكي. 

الإنسان عندما خلق في الدنيا لم يكن للمتعة فقط

وأكد أن أي  ابتلاء موجع ولكن الإنسان عندما خلق في الدنيا لم يكن للمتعة فقط وهناك رسالة جاءت لنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا بدليل قوله تعالى:" إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ".

شريف شحاته إنسان رزقه مكتوب سيأتيه ابتلاء الدنيا

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