استمرار حبس مستريحين جديدين 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أصدر قاضي المعارضات اليوم قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها في التجارة باالمخالفة للقانون 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمنية قيام شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

تبين من التحقيقات قيامهما بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.