عزيز العصا: هناك تدرج في استخدام المقاومة الفلسطينية قواتها في المعركة بمختلف الأصناف

قال عزيز العصا، الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني، إن هناك تدرجا في استخدام المقاومة الفلسطينية قواتها في المعركة، من مختلف الأصناف والمستويات.

وأضاف العصا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من ناحية إدارة المعركة ومن زاوية سياسية ووفقا لإعلان المقاومة، أن هناك بعض الخبراء ذكروا أن قوات النخبة للمقاومة لم تدخل المعركة بعد.

وحول نجاح المقاومة في الحصول على الأسلحة، قال العصا إن ذلك يعود إلى ما عرف عن الفلسطينيين من قدرات إبداعية خارقة، عبر التاريخ، وبالتحديد منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، في الحصول على الأسلحة، ولا أرى أن الأمر مستهجنا؛ لأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وهي منفتحة على جميع الأقطار، بلا استثناء، عبر البر والبحر، وفوق الارض وتحتها، مما يعني أن أسواق السلاح في الوطن العربي ليست مغلقة في وجه المقاومة.

المبادرة المصرية يشكل إطارا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار

وحول المبادرة المصرية الأخيرة، قال العصا إنها تشكل إطارا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وهو ما تسعى المقاومة إلى تحقيقه على الأرض.

وأضاف: “أما الاحتلال فإنه رفع شعار القضاء على المقاومة وهو الأمر الذي يستحيل عليه تحقيقه، ويقابل ذلك صمود المقاومة وإبداعها في العمليات القتالية التي جعلت الاحتلال يغوص في رمال غزة، دون تحقيق أي من أهدافه، مهما صغرت، وسينجم عن ذلك رضوخه لوقف دائم لإطلاق النار، والإصغاء لتفاصيل المبادرة المصرية”.

هذا، ويواصل الاحتلال قصفه الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ86 للعدوان، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.