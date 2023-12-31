الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام كاريكا: نجحت في الغناء أكثر من التمثيل.. و"شنكوتي" وش السعد

عصام كاريكا
عصام كاريكا

أكد الفنان عصام كاريكا أن سنوات طفولته عاشها في محافظة أسوان، لذلك هي الأقرب لقلبه وله فيها كل الذكريات، قائلا غنه بدأ رحلته الفنية في عام 1993 من خلال الغناء في أفراح بأسوان. وأشار إلى أن البيئة التي تربي فيها بيئة مسالمة وعلمته الحب.

واستكمل في تصريحات لراديو النيل أنه بدأ مشواره بالتلحين، حيث لحن أغاني كثيرة لمطربين مثل محمد محيي وراغب علامة وديانا حداد وعمرو دياب و بهاء سلطان. أما أول أغنية لحنها وحققت نجاحاً كبيراً هي أغنية للمطرب حكيم "بيني وبينك خطوة ونص". أما أغنية " اعاتبك على ايه ولا ايه" فكرة الأغنية مع محمد محي تم الاتفاق عليها عبر الهاتف. 

وأضاف أن تعاونه مع الفنان محمد منير كان بالنسبة له حلم، وقريباً سيتم طرح أغنية جديدة مع منير اسمها (أنا الذي) كلمات باسم عادل وتوزيع أنور عمرو. بينما قام بتلحين أغنية “ و”هي عاملة إيه دلوقت" للفنان عمرو دياب.

وقال إنه كان معروف في الوسط الفنى بأنه الملحن الوحيد الذي يقدم لون موسيقى شعبي به مقامات مثل أغاني "افتكرني" و"الأيام يا حبيبي" و"امشي ورا كدبهم".

وأضاف أن تجربته في الغناء نجحت أكثر من التمثيل، حيث شارك في فيلم " عايز حقي" وكانت تجربة ناجحة، مشيرا إلى أنه شارك في الفيلم بسبب أغنية " شنكوتي" التي يعتبرها وش السعد عليه. كما أكد أنه لحن من قبل 44 أغنية من أغاني الأفلام مثل هنيدى وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وعملت أغاني فيلم "اللمبي".

وأكد الفنان عصام كاريكا في سهرة فنية على راديو النيل بمناسبة رأس السنة، أن كليب "بوليكا" من أصعب وأنجح الكليبات في مسيرته الفنية.

وقال كاريكا: “الفنان هو واحد من الشعب وكلنا تفاعلنا مع الاحداث السياسية، وزعلان على اللي بيحصل فى غزة وأتمنى من ربنا في السنة الجديدة أنه يحفظ مصر”.

وأفاد بأنه عمل مع أكبر وأنجح المخرجين في الدراما والمسرح مثل السيد الراضى وجلال الشرقاوي وأستاذ سمير العصفورى، وفي السينما عمل مع أحمد نادر جلال وسعيد حامد، مشيداً بالمخرج خالد يوسف والذي يشارك معه في فيلم الإسكندراني، واتشرف بالعمل معه في أغنية الفيلم.

الفنان عصام كاريكا عصام كاريكا كاريكا أسوان النيل راديو

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