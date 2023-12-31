حنان فوزي تكشف تفاصيل عن حياتها: "لم أعش طفولتي ولا مراهقتي"

كشفت الإعلامية حنان فوزي، ابنة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، تفاصيل عن حياتها الشخصية وطفولتها مؤكدة أن شخصيتها تأثرت بوالديها وهذا الأمر له جانب إيجاب وآخر سلبي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها دخلت مجال العمل قبل الأوان لأنها وحيدة ولا يوجد أقارب لها، وكانت والدتها تأخذها معها الإذاعة حتى تقوم بعمل مونتاج برنامجها ونفس الأمر بالنسبة لوالدها كانت تذهب معه للتصوير بالتلفزيون، وقت انشغال والدتها وهذا أفادها مهنيًا.

تربيت في مدينة الإنتاج الإعلامي قبل أن تبدأ

وتابعت، أنها دائمًا تقول إنها تربت في مدينة الإنتاج الإعلامي قبل أن تبدأ وعرفت معنى وجود الكاميرا والمونتاج وكل هذا في سن من 10 إلى 13 سنة، وكل هذا أفادها واختصر لها سنوات من عمرها، مؤكدة أنها لم تعيش طفولتها كما لم تعش مراهقتها لأنها أنهت دراستها في سن صغيرة وتزوجت مبكرًا وأنجبت مبكرًا كذلك.