الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيد عبد العال: الحوار الوطني كان احتياج موضوعي وشعبي

النائب سيد عبد العال
النائب سيد عبد العال

قال النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني كان احتياج موضوعي، وبدونه لكانت الجهة الحاكمة هي التي تدير شئون المواطنين بما يتوافق مع أهداف الجهات السيادية، ولكن هذا التفكير لم يحدث بسبب رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصحيح المسار المصري بما يتوافق مع القومية المصرية والإنسانية المصرية.

أهمية الحوار الوطني 

وأكد عبد العال، خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عظمة الحوار الوطني تمثلت في أن كل القضايا المطروحة كان عليها خلاف، ولهذا تم الاستماع إلى كافة وجهات النظر من أجل التوصل لصيغة مشتركة بما يتوافق مع مصلحة المواطن والوطن.

وأضاف في حديثه، أن الأمن القومي تم طرحه في الحوار الوطني منذ البداية، ولكن في ظل الأحداث الدامية التي تقع على الحدود المصرية يجب أن تكون هذه القضية من أولويات الحوار الوطني سريعًا.

مساندة الوطن 

وتابع: "يجب أن يكون هناك مساندة كاملة من قبل الحوار الوطني للقيادة السياسية ومساندة الدولة في هذا الوقت الحرج، حيث الحدود المصرية بها الكثير من التوترات الأمنية نتيجة الحروب المكثفة التي توجد في الدول العربية المجاورة".

سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ صالة التحرير عزة مصطفى صدى البلد الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة