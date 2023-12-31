سيد عبد العال: الحوار الوطني كان احتياج موضوعي وشعبي

قال النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني كان احتياج موضوعي، وبدونه لكانت الجهة الحاكمة هي التي تدير شئون المواطنين بما يتوافق مع أهداف الجهات السيادية، ولكن هذا التفكير لم يحدث بسبب رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصحيح المسار المصري بما يتوافق مع القومية المصرية والإنسانية المصرية.

أهمية الحوار الوطني

وأكد عبد العال، خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عظمة الحوار الوطني تمثلت في أن كل القضايا المطروحة كان عليها خلاف، ولهذا تم الاستماع إلى كافة وجهات النظر من أجل التوصل لصيغة مشتركة بما يتوافق مع مصلحة المواطن والوطن.

وأضاف في حديثه، أن الأمن القومي تم طرحه في الحوار الوطني منذ البداية، ولكن في ظل الأحداث الدامية التي تقع على الحدود المصرية يجب أن تكون هذه القضية من أولويات الحوار الوطني سريعًا.

مساندة الوطن

وتابع: "يجب أن يكون هناك مساندة كاملة من قبل الحوار الوطني للقيادة السياسية ومساندة الدولة في هذا الوقت الحرج، حيث الحدود المصرية بها الكثير من التوترات الأمنية نتيجة الحروب المكثفة التي توجد في الدول العربية المجاورة".