الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلامي الحكومي يكشف آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الأحد، أحدث الإحصائيات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي الحكومي في غزة، أنه في اليوم الـ86 لحرب الإبادة الجماعية الشاملة، وقعت 1825 مجزرة في قطاع غزة.

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كما أسفر العدوان الإسرائيلي علي غزة عن وقوع 28822 شهيدا ومفقودا، فيما وصل 21822شهيدا إلي المستشفيات.

كما استشهد 9100 طفلا، و6500 شهيدة من النشاء، و312 من الطواقم الطبية، و40 شهيدا من الدفاع المدني.

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كما استشهد 106 صحفيا، 56451 مصابا، كما اعتقل 99 حالة من الكوادر الصحية.

الأونروا: 1.4 مليون فلسطينى نزحوا بسبب القصف الإسرائيلى ويعيشون فى منشآتنا

وسبق، وقال جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، اليوم الأحد، إن حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، ويعيشون في منشآتنا بجميع أنحاء القطاع.

وأضاف "توما": "أصبحت المرافق في الشمال مزدحمة كل ساعة، ويستمر الناس في القدوم. إنها ممتلئة تمامًا ولذلك بدأ الناس في اللجوء إلى مناطق خارج هذه المرافق بما في ذلك الحدائق، في العراء، والعديد منهم ينامون في سياراتهم".

قطاع غزة المكتب الإعلامي الحكومي الحرب الإسرائيلية حرب الإبادة الجماعية مجزرة

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