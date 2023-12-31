الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام ينهي 2023 بثلاثية في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي

سون هيونج مين توتنهام
سون هيونج مين توتنهام

فاز فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام الجديد، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القم “ بريميرليج”، موسم 2023-2024.

افتتح السنغالي بابي مطر سار التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة التاسعة، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جيوفاني لو سيلسو، مستغلًا تمريرة خاطئة من حارس بورنموث.

وضاعف الكوري الجنوبي سون هيونج مين من تقدم “السبيرز” بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 80 من متابعة لتمريرة زميله برنان جونسون من الجهة اليمنى.

وجاء هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 84، عن طريق أليكس سكوت، والذي سجل هدفًا آخرً افي الدقيقة الأخيرة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام لـ 39 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

توتنهام هوتسبير توتنهام بورنموث الدورى الانجليزى سون هيونج مين ريتشارليسون

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