الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير دفاع فرنسا: ملتزمون من أجل التوصل إلى استقرار فى غزة بدعم الرئيس السيسى

سيباستيان ليكورنو
سيباستيان ليكورنو

قال وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، إن سفينة المستشفى الفرنسي العائم بالعريش وصلت قبل شهر، مشيرًا إلى أنها استقبلت حتى اليوم 100 مدني تم إنقاذهم، 50% من النساء، و50% رجال وأطفال، بعضهم تلقوا علاجًا في قطاع غزة، وتعقدت حالاتهم وجاءوا بجراح بالغة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على متن المستشفى الفرنسي العائم بالعريش، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه في بعض الأيام كان يتم إجلاء 20 جريحًا، وفي بعض الأيام لا يتم إجلاء أي جريح، مشددًا على ضرورة الاستدامة للعملية الإنسانية بمعية دول أخرى، منوهًا إلى أن هناك سفينة إيطالية قدرتها الاستيعابية أقل لكنها تنضم إليهم.

وأردف: "نود أن نؤمن الإمكانات، سنواصل تسليم الشحنات من المستلزمات الطبية وأكياس الدم، لدينا استنفار طبي لتلبية الاحتياجات بغزة، ونسقنا مع الجانب المصري عددًا من الإجراءات لمساعدة المصابين في غزة".

وأكد أن باريس منخرطة وملتزمة من أجل التوصل إلى استقرار في غزة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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