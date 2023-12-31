الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

19 من أئمة المساجد في فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأحد، اختيارات فرع الأئمة، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن فرع الأئمة هو أحد الفروع الذي تتميز بها محافظة بورسعيد، وأن عدد المتقدمين لها 19 إمام مسجد من أئمة الأوقاف ببورسعيد.

وأوضح أن لجنة التحكيم كانت تتكون من محكين أجانب وهما: الدكتور منهاج من طاجاجستان، والدكتور عثمان من مالي، وتم اختيار الأئمة في حفظ القرآن كاملا بالأحكام والقراءات المختلفة، وأحسن الأئمة في القراءة أمام لجنة التحكيم، ويتم اختيار 3 منهم للتكريم في حفل ختام المسابقة الدولية.

وتستكمل اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، غدًا الإثنين، اختبار المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية، وذلك تمهيدًا للمشاركة بالمسابقة الدولية التي تقام فعالياتها من يوم 2 إلى 6 فبراير عام 2024.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تُقام هذا العام في دورتها السابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقدم لها 1700 من المتسابقين من 60 دولة.

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قرآن كريم بورسعيد حفظ مسابقة إشراف

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