الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: مصر محاطة بحلقة ملتهبة فى الإقليم

جريدة الدستور

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مصر محاطة بحلقة من اللهب وزادت بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف "حسين" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حالة من عدم الاستقرار في ليبيا منذ أواخر 2011 حينما سقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي"، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودًا كبيرًا في محاولة إعادة بناء الدولة الليبية والمؤسسات وتوحيد الجيش.

وأشار إلى أن مصر استضافت أكثر من مرة محادثات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وبدأت الأمور تشهد تهدئة إلى حد ما، موضحًا أنه عندما تعود العلاقات المصرية التركية بصورة أفضل ربما تكون الأمور أفضل في ليبيا.

كما أكد أنه كانت هناك أكثر من محاولة للتأثير على مجريات الوضع في السودان، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الأكثر قربًا له فهو الشقيق الأكبر، وبالتالي مصر لم تصمت تجاه ما يحدث هناك وتسعى إلى تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار.

مصر السودان ليبيا القاهرة الإخبارية عماد الدين حسين

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