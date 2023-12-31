الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان لنشر الثقافة القانونية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة، الأحد، د.السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان، في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

شَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة د.نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النَحّال، مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشارأيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور - مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل - وكيل الإدارة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني - عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

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وحضر مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان د.حسام محمد رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد محمد السروجي - نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد محمد أبو الدهب – نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي حسن، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتور ياسر محمد جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

في ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتبادل الدروع التذكارية.

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النيابة الإدارية جامعة حلوان نشر الثقافة القانونية رئيس هيئة النيابة الادارية بروتوكول تعاون

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