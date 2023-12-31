الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل تحت عنوان "إشكالية تحقيق الدليل الرقمي"

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل

عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان "إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة لمديري النيابات ومسؤولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة.

ووجَّه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، كلمة للمستشارين المشاركين في ورشة العمل، أَكَّدَ فيها حرصه الشديد على مَدّ مديري النيابات ومسؤولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.

واستهلت الورشة بمحاضرة حول "الأدلة الجنائية الرقمية"، ألقاها المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، وتلتها محاضرة حول "التعليمات المنظمة لعمل وحدة قضايا الجرائم الرقمية"، ألقاها المستشار الدكتور تامر الشحات، نائب رئيس الهيئة مدير وحدة قضايا الجرائم الرقمية، واختتمت ورشة العمل بمحاضرة "الجوانب القانونية والعلمية في الجرائم الإلكترونية"، ألقاها المستشار الدكتور رشدي محمد علي، نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي. 

المستشار أيمن نبيل هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس

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