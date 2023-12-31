الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق محمد أبوعيدة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بـخطف فتاة ومعاشرتها بغير رضاها بعد استدراجها لجراج مهجور بمنطقة البساتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبوعيدة وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور وكيل النيابة عبدالرحمن خلف الله، وحضور أمين السر محمد طه محمد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4496 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1143 لسنة 2023 كلي حلوان أنه في غضون شهر ديسمبر 2022، وفي حوالي الساعة الثانية فجر أحد الأيام وحال تواجد المجني عليها بالشارع متوجهة إلى شراء وجبة طعام لشقيقتها الصغرى من مطعم كنتاكي، تعرضت لمعاكسات من بعض الشباب يستقلون سيارة  فانبرى المتهم والذي كان يقود التوك توك الخاص به آنذاك من روعها عارضًا عليها الصعود إلى التوك توك قيادته لتوصيلها إلى وجهتها.

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وأضافت التحقيقات أن الفتاة صعدت إلى التوك توك وبالفعل قام الشاب بتوصيلها إلى أحد المحال وعند وصولها علمت من القائمين على المحل أن تجهيز الوجبة يتطلب مدة عشر دقائق وأن عليها الانتظار لتجهيزها؛ فخرجت من المحل لتشاهد قائد التوك توك ينتظرها في الخارج فاستقلته معه لحين تجهيز الوجبة من المحل واصطحبها الشاب حينذاك لأحد الشوارع المظلمة وأوقف التوك توك خاصته، وهبط منه ليجلس بجوارها على المقعد الخلفي محاولًا وضع يده على ظهرها؛ إلا أنها نهرته وطلبت منه إعادتها إلى حيث كانت، فتظاهر بالإذعان لها وعاد إلى مقعد القيادة مرة أخرى.

أشارت التحقيقات إلى أنه أثناء سيرهم في طريق العودة مرة أخرى دخل بها إلى جراج مول مهجور بمنطقة مظلمة في المعادي مكون من طابق واحد وعلى أرضيته رمل وأسمنت وشكاير فارغة افترش الأرض بها، ثم حمل المجني عليها عنوة ووضعها عليها نازعًا عنها غطاء رأسها "طرحة" كاتمًا بها صوتها حتى لا تتمكن من الصراخ وجردها من ملابسها بعد أن فتح مصباح إنارة الهاتف المحمول خاصته، وعاشرها معاشرة الأزواج.

محكمة جنايات القاهرة خطف فتاة سائق توك توك السجن 6 سنوات البساتين

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