بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في يناير المقبل وسط اقتراب رحيل محمد صبحي عن صفوف الزمالك.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل صبحي في يناير المقبل بعد القرار الذي صدر في وقت سابق بعرضه للبيع.

وأكد المصدر أن قائمة المرشحين لحراسة المرمى بالترتيب كل من عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، ويليه محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، إلى جانب أحمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز.

ويعتبر محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك، أن الثلاثي هم الأفضل في الدوري المصري في الوقت الحالي، وقدم القائمة إلى الإدارة لاختيار الأفضل من بينهم وتدعيم حراسة المرمى.

ويضم الزمالك في حراسة المرمى حاليًا كلًا من محمد عواد ومحمد صبحي إلى جانب عبدالرحمن نفاد الحارس الصاعد.

ويكثف الجهاز الفني للزمالك من بحثه عن حارس مرمى جديد في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

"زيزو" و"فتوح" يحصلان على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض

وحصل أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق، على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.