الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد 2023| السعودية تستقطب نجوم العالم.. والسيتي يسيطر على الكرة الأوروبية

نجوم الدوري السعوي
نجوم الدوري السعوي

ساعات قليلة ويسدل الستار على عام 2023 الكروي، حيث تصدر الدوري السعودي المشهد في الساحة بعدما استقطب نجوم الكرة العالمية بداية من يناير.

وسيطر مانشستر سيتي على البطولات في عام 2023 بعدما توج بخماسية تاريخية، كما شهد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لفصل جديد في مسيرته.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض حصاد 2023 في الموسم الكروي.

السيتي يسيطر على أوروبا

سيطر مانشستر سيتي الإنجليزي على البطولات في أوروبا هذا الموسم، بعدما توج بخمسة بطولات من ست ألقاب متاحة.

وتوج السيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بجانب الثنائية المحلية كأس الاتحاد والدوري بجانب كأس الرابطة والسوبر الأوروبي وأخيرًا كأس العالم للأندية.

الدوري السعودي يستقطب نجوم العالم

كان يناير الماضي بداية عصر جديد في الدوري السعودي، بعدما نجح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر.

وفي الصيف الماضي استقطب دوري روشن أبرز اللاعبين على مستوى العالم وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيز.

دوري بعد غياب سنوات

حقق برشلونة تحت قيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز لقب الدوري الإسباني لأول مرة بعد غياب 4 سنوات بعدما تفوق على غريمه ريال مدريد.

وفي إيطاليا نجح نابولي في التتويج بالكالتشيو، بعد غياب منذ 33 عاما للمرة الثالثة في مسيرته.

ميسي يصبح حديث العالم

وفي يوليو من عام 2023، قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بالخطوة الثالثة في مسيرته بعدما انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي وقع على عقد لمدة عامين مع النادي الأمريكي في صفقة ضخمة للدوري الأمريكي.

ومنذ يومه الأول وتمكن ميسي من إحراز الأهداف وخطف أنظار العالم كله للدوري الأمريكي، حيث حضر العديد من المشاهير حول العالم مباراته الأولى ثم توالوا على مبارياته بعد ذلك في ميامي.

الدوري السعودي الكرة العالمية مانشستر سيتى السيتى ميسى

مواد متعلقة

حصاد الأهلي في 2023 (1).. 5 ألقاب محلية وإفريقية وبرونزية مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

حصاد منتخب مصر في 2023 (1).. الفراعنة يحققون العلامة الكاملة في المباريات الرسمية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة