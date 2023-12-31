حصاد 2023| السعودية تستقطب نجوم العالم.. والسيتي يسيطر على الكرة الأوروبية

ساعات قليلة ويسدل الستار على عام 2023 الكروي، حيث تصدر الدوري السعودي المشهد في الساحة بعدما استقطب نجوم الكرة العالمية بداية من يناير.

وسيطر مانشستر سيتي على البطولات في عام 2023 بعدما توج بخماسية تاريخية، كما شهد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لفصل جديد في مسيرته.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض حصاد 2023 في الموسم الكروي.

السيتي يسيطر على أوروبا

سيطر مانشستر سيتي الإنجليزي على البطولات في أوروبا هذا الموسم، بعدما توج بخمسة بطولات من ست ألقاب متاحة.

وتوج السيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بجانب الثنائية المحلية كأس الاتحاد والدوري بجانب كأس الرابطة والسوبر الأوروبي وأخيرًا كأس العالم للأندية.

الدوري السعودي يستقطب نجوم العالم

كان يناير الماضي بداية عصر جديد في الدوري السعودي، بعدما نجح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر.

وفي الصيف الماضي استقطب دوري روشن أبرز اللاعبين على مستوى العالم وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الفرنسي كريم بنزيما، الجزائري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيز.

دوري بعد غياب سنوات

حقق برشلونة تحت قيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز لقب الدوري الإسباني لأول مرة بعد غياب 4 سنوات بعدما تفوق على غريمه ريال مدريد.

وفي إيطاليا نجح نابولي في التتويج بالكالتشيو، بعد غياب منذ 33 عاما للمرة الثالثة في مسيرته.

ميسي يصبح حديث العالم

وفي يوليو من عام 2023، قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بالخطوة الثالثة في مسيرته بعدما انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي وقع على عقد لمدة عامين مع النادي الأمريكي في صفقة ضخمة للدوري الأمريكي.

ومنذ يومه الأول وتمكن ميسي من إحراز الأهداف وخطف أنظار العالم كله للدوري الأمريكي، حيث حضر العديد من المشاهير حول العالم مباراته الأولى ثم توالوا على مبارياته بعد ذلك في ميامي.