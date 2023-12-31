الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب مطبات صناعية بمحيط المستشفيات الجامعية (صور)

تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تركيب مطبات صناعية بمحيط مستشفيات جامعة أسيوط؛ لإلزام قائدي السيارات بتخفيف سرعة السيارات والحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية للحفاظ على سلامة المواطنين والسيارات على السواء، حيث يتم وضع علامات تحذيرية ولوحات إرشادية بتلك الشوارع لتهدئة السرعات.

وأوضح اللواء عصام سعد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل بكل القطاعات، خاصة التي تمس صحة وحياة المواطنين، مشيرًا إلى الاستمرار في العمل على تطوير المنظومة المرورية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة.

تركيب مطبات صناعية 

كان محافظ أسيوط قد كلَّف عيون إبراهيم، رئيس حي غرب، بتركيب مطبات صناعية بطريق كلية التمريض والمدينة الجامعية للطالبات التابعة لمستشفيات جامعة أسيوط؛ لتخفيف سرعة السيارات، بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك في إطار توجهات المحافظ لإيجاد حلول عاجلة لطلبات بعض أعضاء مجلس جامعة أسيوط خلال جلسة مجلس الجامعة لشهر ديسمبر 2023.

كما أعن المحافظ عن تشكيل لجنة مشتركة بين حي غرب وجامعة أسيوط لتعظيم الاستفادة من إعلانات الشوارع بطول سور الجامعة، ابتداءً من المسجد المكيف وحتى بوابة الجامعة الخلفية، حيث ضمت كلا من (عيون إبراهيم رئيس حي غرب، المستشار محمد خضير مدير عام الفتاوى بجامعة أسيوط، محمود فوزي مدير عام المشروعات البيئية، المهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية بجامعة أسيوط، أحمد مصطفى المشروعات البيئية بجامعة أسيوط، عبدالرحمن توفيق مدير الإعلانات بحي غرب).

وأسفرت هذه اللجنة عن "إلزام المتعهد بإنهاء كافة التراخيص من قبل حي غرب، وذلك بناءً على لائحة الاعلانات، الالتزام بالمظهر الجمالي بالشارع، على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعة أسيوط، وذلك لوضع الشروط اللازمة لعمل الإعلانات بطول سور الجامعة".

تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
تركيب مطب صناعي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب مطبات صناعية بمحيط مستشفيات جامعة أسيوط قائدي السيارات بتخفيف سرعة السيارات والحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية للحفاظ على سلامة المواطنين

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