الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف طريق كوبرى المرور إلى كوبرى الخياط بالبدارى

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار رفع كفاءة الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024، حيث يجري حاليًا استكمال رصف طريق كوبري المرور إلى كوبري الخياط لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مشروعات الرصف لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بكل الأحياء والمراكز والقرى على مستوى المحافظة، والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذها تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دفع العمل وتطوير كل الطرق والشوارع

وأكد اللواء عصام سعد على استمرار دفع العمل وتطوير كل الطرق والشوارع بمراكز ومدن المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها، والعمل على إحداث نقلة نوعية بها، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات الرصف والبنية التحتية، لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة بكل القطاعات الخدمية، والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.

من جانبه، قال محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، إنه جار استكمال أعمال رصف الطريق من كوبرى المرور وحتى كوبري الخياط ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز للعام المالي الحالي 2023- 2024، وذلك في إطار تكوين شبكات طرق ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البداري إلى تكليف علاء الناظر، نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال ومراحل الرصف، والتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، الذي شدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تسهيل النقل والانتقال بكل القطاعات.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع كفاءة الطرق بمركز البداري الخطة الاستثمارية رصف طريق كوبري المرور كوبري الخياط لتحقيق السيولة المرورية

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