الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

60 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة في 4 مراكز بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية 

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها بمركز كفر الدوار، عن ضبط مخبزين أنتجا خبزًا ناقص الوزن بمقدار ٢٣جرام في الرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وضبط ٦ مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و٤ مخابز أنتجوا خبزًا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بالمخبز وقت المرور. 

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط مخبز تصرف في ٤ شكائر دقيق بلدي مدعم و٤ مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط ٨ مخابز بلدية أنتجوا خبزًا ناقص الوزن، و٤ مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات و٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و١٦ مخبزًا لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز، للمواطنين.

وبمركز أبو حمص تم غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف الواحد، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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