الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني في قتل شاب بالسلام لـ10 يناير

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل سادس جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة، لجلسة 10 يناير المقبل لمرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد.ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

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وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض «مطواه» نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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