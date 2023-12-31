الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدارس القاهرة تحتفل بالعام الجديد.. وأبرز رسائل التهنئة لعام 2024

احتفال المدارس بالعام
احتفال المدارس بالعام الجديد

احتفلت مدارس القاهرة اليوم الأحد بالعام الجديد، وقام عدد من مدارس القاهرة بارتداء ملابس «بابا نويل»، بالاضافة إلى عمل حفلات بها أغانى بمناسبة العام الجديد عام 2024، وتنشر الدستور صور من احتفالات المدارس بالعام الجديد عام 2024. 

وبالتزامن مع العام الجديد يبحث العديد من المواطنين عن عبارات تهنئة خاصة بالعام الجديد وهى كالتالى: 

كل عام وأنتم أغلى ما أملك وأجمل من تعرفت عليهم وأنقى من صادقت في هذه السنة الميلادية الجديدة، كل عام وأنتم بخير ودائما بجانب بعضنا البعض.

أقدم لكم أحبتي أعز التهاني الحارة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وأتمنى لي ولكم الخير والصحة وأعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

عزيزتي وعزي كل عام جديد وانتي بأفضل حال وكل عام ونحن نستقبل السعادة والخير معا بإذن الله.

أهنئكم وأهنئ نفسي معكم بحلول العام الميلادي الجديد، وأود أن أخبركم بمدى سعادتي للصدف التي جمعتنا معا وتعرفت على هذا المعدن الداخل الجوهري.

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كل عام وأهلي وعزي وأحبتي بأفضل حال وسعادة ورخاء وأبارك لهم أحبائي بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع تمنياتي لكم ودعواتي إلى السنة الجديدة أن يعيدها الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

أهنيكم  يا أغلى ما أملك بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأسأل الله أن يتم عليكم الخير، وأن يفتح لكم أبواب السعادة، وأن يسركم لصالح الأعمال، اللهم أمين.

بداية تحقيق الحلم هو تصديقه، أنا أصدق إذا أنا قادر إذا أنا أحقق.

علينا أن نعي أن أحلامنا وطموحاتنا لن تتحقق بمجرد التفكير والخيال بها فقط، دون بذل مجهود لكي أحصل على ما أرغب به، ولكن تتحقق بالسعي والتعب والمضي قدما في تحقيقها، ومهما واجهنا من صعاب الله معنا وسوف يعيننا.

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