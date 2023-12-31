إضافة المعادن إلى الماء.. عادات صغيرة تغير صحتك الهرمونية للأفضل

التوازن الهرموني الصحي مهم للغاية لحسن سير العمل في الجسم.، وعدم التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

ولا يجب أن تتضمن قرارات العام الجديد تغييرات كبيرة وغير مستدامة، بدلًا من ذلك، فكر في دمج هذه العادات الصغيرة بلطف في روتينك الحالي.

تساهم هذه العادات في تحسين مزاجك وتقليل التوتر وتحسين عملية الهضم ودعم توازن الهرمونات، وتعزيز "صحتك بشكل عام"، وفقا لما قالته خبيرة التغذية مارينا رايت وهي تشير إلى بعض العادات الصغيرة التي يمكن أن تحول صحتنا الهرمونية إلى الأفضل، تمثلت في التالي:

وجبة إفطار غنية بالبروتين: تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يوميًا يساعد في إعادة مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تناول القهوة بعد الإفطار: من الأخطاء التي نرتكبها في الصباح تناول القهوة قبل الإفطار. عندما نتناوله بعد الإفطار، فإنه يساعد في التحكم في مستويات الكورتيزول وارتفاع نسبة السكر في الدم.

الفرشاة الجافة قبل الاستحمام: يساعد ذلك في تحفيز الجهاز اللمفاوي وتعزيز الدورة الدموية وتعزيز إزالة السموم من الجسم.

إضافة المعادن إلى الماء: تساعد إضافة قطرات معدنية أو قليل من ملح البحر إلى الماء في الحفاظ على توازن الكهارل وتنظيم إنتاج الهرمونات.

- المشي بعد الأكل: إن المشي لمدة عشر دقائق بعد الأكل يساعد في تعزيز عملية الهضم وتقليل خطر الانتفاخ والتعب بعد الوجبة.

تناول الأطعمة المخمرة: الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي، أو الملفوف المخلل تساعد في تعزيز الميكروبيوم في الأمعاء، وبالتالي تعزيز التوازن الهرموني.

زيادة تناول المغنيسيوم: يساعد المغنيسيوم في تنظيم الهرمونات. إن زيادة تناول المغنيسيوم في النظام الغذائي اليومي أمر صحي للغاية.

حجب الضوء الأزرق في الليل: يمكن للضوء الأزرق أن يزعج الساعة البيولوجية للجسم ويزيد من مستويات الكورتيزول في الجسم. يُنصح بإبقاء الأضواء العلوية خافتة في المساء واختيار الأضواء الكهرمانية.

الحد من إشعارات الهاتف: يساعد تقليل المشاركة الرقمية المستمرة في خفض مستويات التوتر وإدارة التوازن الهرموني.