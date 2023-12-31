أماكن الخروجات لقضاء الاحتفال برأس السنة في بني سويف

تمتلك محافظة بني سويف، العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ونوادي ومتنزهات والتي تفتح أبوابها أمام المواطنين لقضاء احتفالات رأس السنة والاستمتاع بالاحتفالات.

وتستعرض “الدستور” خدمة جديدة تستعرض من خلالها تلك الأماكن لتقدمها للمواطنين داخل محافظة بني سويف والمترددين على المحافظة للتسهيل عليهم للوصول إلى تلك الأماكن للاستمتاع بالاحتفالات.

- الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمدينة بني سويف الدخول مجانًا دون أي رسوم حيث يتميز الممشي بمظهر جميل ويحتوي على أماكن للترفية متنوعة للمواطنين من منطقة ملاهي للأطفال ونافورة أرضية ونافورة راقصة ومارينا، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية،بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة، ويجب الالتزام بتعليمات إدارة الممشي حتي لا يتم دفع أي غرامات.

- حديقة حيوان بني سويف الموجودة بالقرب من ميدان العبور وجامعة بني سويف، حيث تتميز الحديقة بوجود عدد كبير من الحيوانات المتنوعة بداخلها وسعر التذكرة 5 جنيهات فقط للدخول إلي الحديقة وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

- كورنيش النيل بمدينة بني سويف والذي شهد تطوير كبير بشكل حضار حيث يتميز بوجود العديد من الكافيهات والمطاعم لتقديم جميع أنواع المأكولات والمشروبات للمترددين، والعديد من النوادي والتي تطل على مياه النيل وتختلف الأسعار باختلاف النوادي والخدمات التي تقدم للمواطن.