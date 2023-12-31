الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تشكيل لجنة فنية لمراقبة وضبط الأسواق الحل الجذرى لوقف احتكار السلع

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تستهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين.

توفير حياة كريمة للمواطن

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لضبط الأسواق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الاسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.

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السلع الاستراتيجية أمن قومي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجب السلع واستغلال الظروف الاقتصادية يُعد خيانة للوطن ويحاكم عليها المستغلين، حيث أن السلع الاستراتيجية تعد أمن قومي.

وأعلن رئيس الوزراء عددًا من القرارات في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن الحكومة نفَّذت عددًا من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفًا أن الدولة تدعم حاليًا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلًا عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، لذا؛ عقدت الحكومة خلال الشهور الماضية، اجتماعات أسبوعية متواصلة مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

النائب محمود منصور لجنة السلع أسعار أسعار السلع

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