فى ليلة رأس السنة.. ما الذى سيحدث الليلة فى كنائس مصر؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وأيضًا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

ما الذي سيحدث الليلة في كنائس مصر؟

وقال مينا إبراهيم الخادم بايبارشية الجيزة، في تصريح خاص، إن البعض يتساءل حول ما الذي سيحدث داخل الكنائس في ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى أن الكنائس تنقسم إلى ثلاث فرق الأولى بينها تنظم حفلًا برأس السنة يمتاز بعروض فقرات الكورال والمسرح الكنسي والمسرح الأسود ومسرح الظل ومسرح الأقزام وخلافه من الفقرات التي تعتمد على الأمور الروحية في الأول والآخر، بل وتقدم منفعة اجتماعية ووطنية للمشاهدين.

بينما الجزء الآخر يقوم بعمل تسبحة كيهكية وقداس إلهي يُختتم في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، في مشهد يشبه قداس الأعياد الثلاثة الميلاد والغطاس والقيامة، بينما هناك كنائس أيضًا تقوم بتنظيم سهرة من المساء للصباح عبارة عن تسبحة كيهكية وقداس إلهي يُختتم في الساعة الـ6 صباحًا بالقداس الإلهي في أول أيام العام للمباركة.