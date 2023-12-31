في رأس السنة.. الأب فيلبس: الإنجيل نهى عن النظر إلى الخمر والجلوس مع من يشرب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، ونظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

الإنجيل نهى عن النظر الى الخمر والجلوس مع من يشرب

ويتسائل البعض حول صحة مايتردد بخصوص إجازة الكنيسة للأقباط تناول المشروبات الروحية او الكحولية في إطار الاحتفالات، ونفى الامر للدستور الاب فيلبس ماهر، أستاذ علوم اللاهوت الطقسي في مراكز تأهيل وإعداد اخدام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقال إن الكتاب المقدس يمنع منعا باتا ليس فقط شرب الخمر بل النظر اليها فيقول "لاَ تَنْظُرْ إِلَى الْخَمْرِ إِذَا احْمَرَّتْ حِينَ تُظْهِرُ حِبَابَهَا فِي الْكَأْسِ وَسَاغَتْ مُرَقْرِقَةً، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان" (أم 23: 31).



وحتى الوجود في حضرة الشاربين وقت الاحتفال منعه الانجيل في النص الكتابي: «لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر» (أمثال 23 :29و30)، وايضا في (أمثال 23: 20) «لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم».



بالإضافة إلى: «لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج» (أمثال23: 30).