الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان التعمير بالمدخل الجنوبي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصَّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ميدان «التعمير»  بمدخل بورسعيد الجنوبي من ناحية محور 30 يونيو، حيث رافقهما خلال الجولة اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

يضم تصميم الميدان 3 فصول، الأول: "الفنار الراقص" المستوحى من منارة بورسعيد القديمة، وهي أول منارة خرسانية فى العالم، حيث جرى تصميم القشرة الرمادية الملتوية كبناء مثمن الأضلاع يقل كلما صعدنا إلى الأعلى كمحاكاة للمنارة القديمة، ثم فككت الشكل تأثرًا بحركات أمواج البحر ورقصة الفولكلور السمسمية التى تشتهر بها بورسعيد. 

والفصل الثاني هو "القلب الملتوي" المستوحى من المسار التاريخى للمدينة، حيث يبدأ بشكل مستقيم وتصاعدي يمثل مدينة "بيلوز" القديمة، والمعروفة بقوتها وازدهارها، بعد ذلك يحدث التحول فى تاريخ المدينة عندما جرى تدميرها لوقف الهجمات على مصر من الشرق.

وفي أعلى القلب الخشبي يوجد 4 ساعات تمثل الزمن الذي يُعد الشاهد الأساسى على تاريخ بورسعيد، بينما الفصل الثالث وهو: "الأرض" يعبر عن الفراغ المحيط وهو عبارة عن أسطوانات من 3 مستويات مغطاة بحجر أصفر يرمز إلى الرمال الصفراء لساحل المدينة، ويتخلل الفراغ المفتوح 3 نوافير مائية تمثل مصادر المياه الثلاثة المحيطة بالمدينة، كما جرى تصميم الكراسى الموجودة فى الفراغ على شكل موجات مستوحاة من أمواج البحر.

وأشاد «رئيس الجهاز المركزي للتعمير» بمستوى تصميم ميدان التعمير، مشيرًا إلى أنه يعبر عن شكل وروح وتاريخ المدينة الباسلة، موجهًا الشكر لكل شخص ساهم في إتمام المشروع.

بورسعيد محافظ بورسعيد منارة بورسعيد خرسانه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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