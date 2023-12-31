الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

في اليوم الـ86 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف جوي ومدفعي على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

استشهد وجُرح  عشرات المواطنين، أكثرهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للإحتلال الذي يواصل عدوانه على  قطاع غزة لليوم الـ86 على التوالي.

دير البلح وسط قطاع غزة

وطالت عمليات القصف الإسرائيلية ثلاثة مساجد، وهم مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

واستشهد وجُرح عدد من المواطنين، في قصف استهدف منزلين لعائلة قنديل وعائلة أبو شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.

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قصف إسرائيلى يوقع أكثر من 25 شهيدا فى غزة

طائرة مروحية إسرائيلية

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا لعائلة الطهراوي غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 25 مواطنا وأصيب العشرات، مساء امس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

حصيلة العدوان الإسرائيلي

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الأحد مدينة طولكرم من محورها الغربي مصحوبة بعدد من الجرافات.

وقالت وسائل الإعلام إن القوات الإسرائيلية توجهت إلى مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت أن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين والقوات المقتحمة لمدينة طولكرم ومخيمها.

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