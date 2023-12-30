رئيس شركة العاصمة الإدارية: استضافة ماراثون زايد الخيري تؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات

استضافت العاصمة الإدارية ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة، حيث شهدت العاصمة فعالية رياضية واجتماعية استثنائية تجمع بين الإسهام الرياضي والخيري معًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في إطلاق فعاليات الماراثون إلى جانب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات في مصر، وعبيد البلوشي رئيس وفد الهلال الأحمر الاماراتي إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة.

وخلال الماراثون، صرّح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: «فخورون باستضافة العاصمة الإدارية لماراثون زايد الخيري، مؤكدًا أن امتلاك العاصمة الإدارية البنية التحتية الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة جعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير».

وأضاف عباس أن الماراثون الذي يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في كافة القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.