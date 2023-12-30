الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"جيش واحد وشعب واحد".. مظاهرات فى السودان لدعم الجيش (فيديو)

السودان
السودان

شارك عدد من قطاعات الشعب السوداني  في تظاهرات لدعم القوات المسلحة السودانية ضد ميليشيات الدعم السريع هاتفين "جيش واحد شعب واحد"، وذلك تحت شعار "جيش واحد شعب واحد".

 

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية فيديو لمجموعات غفيرة من المواطنين السودانيين تحت عنوان "النفرة الشعبية لشعب السودان". 

 

وكان عثمان الجندي، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، كشف عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن الجيش السوداني، قصف اليوم مواقع عسكرية لميليشيا الدعم السريع في منطقة أم درمان وبحري انطلاقًا من قاعة وادي سيدنا.

وأضاف أن هناك قصفًا متبادلًا بين الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأوضح أن هناك تطورات بجبهة أم درمان، حيث حدث تقدم للجيش السوداني ويجري حاليًا الأخير عمليات تمشيط ضد بقايا الدعم السريع، موضحًا أن ميليشيا الدعم السريع اعتدت جسديًا على النساء.

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السودان الجيش مليشيا الدعم السريع حميدتي أعبدالفتاح البرهان

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