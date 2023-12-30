متحدث "الوزراء": سيتم إلزام المصنعين بوضع حد أقصى لسعر بيع السلع للمستهلك

علّق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ٧ سلع من المنتجات الاستراتيجية، قائلًا إن هذا القرار يأتي نتيجة جهد ومتابعة يومية من رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن القرار جاء أيضًا نتيجة مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط.

وأشار إلى أن هدف القرار عقب التنسيق مع جميع الجهات المعنية من جهات حكومية وغير حكومية مثل الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار المنتجين، أولًا تحديد 7 سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهي: "زيت خليط الطعام، الفول، الأرز، الحليب، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض".

متحدث الوزراء: سيتم تغليظ عقوبات حبس السلع والمنتجات

وأكد أن تحديد السلع الاستراتيجية يضعها تحت تحكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها، ومن يخالف القرار يقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن العقوبات تتضمن الحبس ودفع الغرامة وجارِ النظر لتغليظ تلك العقوبات، مؤكدًا أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "سيتم وضع الحد الأقصى للسلع بإلزام جميع المصنعين والمنتجين والموزعين بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية على المنتج النهائي للمستهلك، ولا يجوز البيع بأعلى من هذا السعر".